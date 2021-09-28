Рангник обсуждал с Тедеско назначение в «Локо». Экс-тренер «Спартака» заинтересован (Metaratings.ru)

Главный тренер «Локомотива» может покинуть команду.

У 42-летнего специалиста имеются разногласия с руководством московского клуба, утверждает Metaratings.ru.

Ранее появилась информация об интересе к сербу со стороны «Спартака», однако пресс-служба красно-белых эти сведения опровергла.

Руководитель по спорту и развитию «Локо» спокойно относится к возможному уходу Николича и уже сформировал шорт-лист из кандидатов на пост главного тренера.

В списке Рангника – бывший главный тренер «Спартака» . По данным Metaratings, Рангник уже общался с Тедеско, который выразил заинтересованность в работе в «Локо».

Тедеско покинул в мае этого года, объяснив свое решение не продлевать контракт желанием больше времени проводить с семьей в Германии.