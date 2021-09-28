Юношеская лига УЕФА. «Зенит» играет с «Мальме». Видеотрансляция

Во 2-м туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Зенит» принимает «Мальме».

На Sports.ru можно посмотреть матч в прямом эфире.

Юношеская лига УЕФА

Группа H

2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское,

Таблицы Юношеской лиги УЕФА

Статистика Юношеской лиги УЕФА