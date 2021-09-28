Юношеская лига УЕФА. «Зенит» играет с «Мальме». Видеотрансляция

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Во 2-м туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Зенит» принимает «Мальме».

На Sports.ru можно посмотреть матч в прямом эфире.

Юношеская лига УЕФА

Группа H

2-й тур

Зенит U-19 Россия – Мальме U-19 Швеция 1:1 (перерыв)
Дата проведения
29 сентября, 12.00, «Stadion SDYuShOR Smena»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 11 Бьеркквист, 1:1 – 43 Михайловский.
Зенит U-19Бязров, Сандрачук, Зигангиров, Трощенков, Хотулев, Михайловский, Саусь, Марьянов, Хайлоев, Кузнецов, Котов.
Мальме U-19Эльборг, Никлассон, Линдман, Стремберг, Коньюхи, Ларссон, Карлин, Бьеркквист, Виделль, Бураковски, Болин.
Предупреждение:
Марьянов (40).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское,

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