Юношеская лига УЕФА. «Зенит» играет с «Мальме». Видеотрансляция

Во 2-м туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Зенит» принимает «Мальме».
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Группа H
2-й тур
- Дата проведения
- 29 сентября, 12.00, «Stadion SDYuShOR Smena»
- Голы:
- 0:1 – 11 Бьеркквист, 1:1 – 43 Михайловский.
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Зенит U-19 –
Бязров, Сандрачук, Зигангиров, Трощенков, Хотулев, Михайловский, Саусь, Марьянов, Хайлоев, Кузнецов, Котов.
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Мальме U-19 –
Эльборг, Никлассон, Линдман, Стремберг, Коньюхи, Ларссон, Карлин, Бьеркквист, Виделль, Бураковски, Болин.
- Предупреждение:
- Марьянов (40).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское,