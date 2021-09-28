Вернидуб о 2:1 с «Реалом»: «Шериф» не думает о выходе в плей-офф. Ничего экстраординарного мы пока не сотворили»

Главный тренер «Шерифа» подвел итоги выездного матча чемпионов с «Реалом» (2:1).

«Я счастлив возможности проводить такие матчи. Эмоции бьют через край, и я благодарен своим парням за то, что они сделали. Конечно, мы понимали, что придется обороняться. Но мы хорошо справились и здорово контратаковали. И забили в самой концовке.

Я счастлив и горд своей командой, этими парнями. Мы на верном пути и продолжим ему следовать. Пока мы еще не думаем о выходе в плей-офф, ведь ничего экстраординарного мы пока не сотворили. Мы просто движемся вперед шаг за шагом.

Впереди еще четыре важнейших матча. Когда наступит пора заключительной игры, тогда и поговорим о следующей стадии», – сказал Вернидуб.

Волшебные цифры «Шерифа»: состав в 64 раза дешевле «Реала», в ЛЧ заработали 4 годовых бюджета 💰