Вернидуб о 2:1 с «Реалом»: «Шериф» не думает о выходе в плей-офф. Ничего экстраординарного мы пока не сотворили»

Теги Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Шериф Юрий Вернидуб Футбол

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб подвел итоги выездного матча Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1).

«Я счастлив возможности проводить такие матчи. Эмоции бьют через край, и я благодарен своим парням за то, что они сделали. Конечно, мы понимали, что придется обороняться. Но мы хорошо справились и здорово контратаковали. И забили в самой концовке.

Я счастлив и горд своей командой, этими парнями. Мы на верном пути и продолжим ему следовать. Пока мы еще не думаем о выходе в плей-офф, ведь ничего экстраординарного мы пока не сотворили. Мы просто движемся вперед шаг за шагом.

Впереди еще четыре важнейших матча. Когда наступит пора заключительной игры, тогда и поговорим о следующей стадии», – сказал Вернидуб.

Волшебные цифры «Шерифа»: состав в 64 раза дешевле «Реала», в ЛЧ заработали 4 годовых бюджета 💰

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные