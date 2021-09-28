Гвардиола о 0:2 с «ПСЖ»: «Ман Сити» сделал все, только не забил. Гол Месси фантастический»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги матча Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:2).
«Хорошее выступление. Мы сделали все, только не забили. «ПСЖ» глубоко оборонялся и опасно контратаковал.
Огромная похвала команде. Во втором тайме Доннарумма сделал хорошие сэйвы.
«Сити» был в порядке, как и в матче с «Челси». Жаль. Мы играли на победу. К сожалению, «ПСЖ» не потребовалось много, чтобы забить свое. Гол Месси был фантастическим.
Сейчас мы хорошо поужинаем, выпьем по бокалу вина, восстановимся и подготовимся к игре с «Ливерпулем», – сказал тренер.