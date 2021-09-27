Месси – в старте «ПСЖ» на матч с «Ман Сити»

Нападающий Лионель Месси, недавно восстановившийся от травмы колена, выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на матч группового этапа Лиги чемпионов против .

Стартовый состав «ПСЖ» выглядит так: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркиньос, Преснель Кимпембе, Нуну Мендеш, Андер Эррера, Идрисса Гуйе, Марко Верратти, Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Неймар.

Состав «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Грилиш, Стерлинг, Марез.

Месси пропустил два предыдущих матча в Лиге 1 – против «Метца» (2:1) и «Монпелье» (2:0). За три игры в новом клубе Лионель еще не сделал ни одного результативного действия.

С полной статистикой 34-летнего аргентинца можно ознакомиться по ссылке.

Матч между «ПСЖ» и «Манчестер Сити» начнется в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Также ее можно будет посмотреть на сайте в прямом эфире.