Италия и Аргентина сыграют в июне 2022 года. Сообщалось, что игру посвятят Марадоне

Сборные Италии и Аргентины проведут матч в июне 2022 года.

объявил, что игра состоится в рамках расширения сотрудничества с Конфедерацией футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ).

Стадион, на котором встретятся действующие победители чемпионата Европы и Кубка Америки, пока не назван. Сообщалось, что игра будет посвящена Диего Марадоне, который скончался в ноябре 2020 года.

Отметим, что в 1985 и 1993 годах между чемпионами Европы и Южной Америки разыгрывался Кубок Артемио Франки. В 1985-м Франция победила Уругвай (2:0), а в 1993-м обыграла Данию (1:1, 5:4 по пенальти).

В прошлый раз Аргентина и Италия встречались в марте 2018 года – тогда команды провели товарищеский матч. Аргентинцы победили со счетом 2:0.