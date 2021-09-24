Федотов о 0:3 с «Краснодаром»: «Самый бездарный тайм за все время в «Сочи». Будь 10 замен, можно было бы всех менять»

Главный тренер Владимир Федотов прокомментировал разгромное поражение от (0:3) в 9-м туре .

– Сложно что-то комментировать. Ничего у нас не получалось, соперник был быстрее. Мы долго думали. Это наш самый бездарный тайм за весь период работы с командой. Пытались что-то поменять, например, в расстановке. Не раз были близки к тому, чтобы перевернуть ход поединка, но, к сожалению, это не удалось. Соперник нас еще раз наказал, заработав 11-метровый.

Самое главное? Мы не включили характер. Нужно разбираться.

– Изначально игра предполагалась вторым номером. После удаления Спайича вы это пытались поменять, но мало что получалось. Что послужило причиной? Счет 0:2 давил?

– При счете 0:2 у нас был прекрасный момент, когда мы могли сократить отставание. Были подходы, но в заключительной фазе принимали неправильные решения, не доигрывали до конца. Вся команда соперника отдавалась здорово всем эпизодам. Мяч упорно не шел в ворота.

– С чем связаны замены Попова и ?

– Если бы было 10 замен, можно было бы менять всех. Будем думать, как так получилось. Мы не видели никаких предпосылок к такому разобранному состоянию, – сказал Федотов.

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