Сульшер о Роналду: «Не удивлюсь, если он будет играть до 40 лет. То, как он следит за собой, – ключ ко всему. И какие-то гены должны быть!»

Главный тренер поделился мнением о спортивном долголетии 36-летнего форварда команды .

«Я не удивлюсь, если он будет играть до 40 лет. То, как он заботится о себе, – это ключ ко всему, и, конечно же, тут вопрос генов. Должны быть какие-то гены! Он вложил каждую каплю своей энергии и усилий в то, чтобы стать тем игроком, каким он является.

Он заслуживает всех похвал, которые звучат в его адрес. Прежде всего, за свое физическое состояние. Еще более впечатляет то, что он сохранил чувство спортивного голода, когда уже столько всего достиг.

Его менталитет по-прежнему абсолютно правильный. Все зависит от его желания. И он будет продолжать играть, пока его ноги или даже голова не скажут ему остановиться, потому что он отдал все», – сказал Сульшер.