Куман о 0:0 с «Кадисом»: «В целом «Барселона» играла хорошо. Мы много владели мячом, у нас были лучше моменты»

Главный тренер «Барселоны» оценил игру своей команды в матче 6-го тура с (0:0).

«В целом команда играла хорошо. Мы много владели мячом.

Было трудно создавать моменты, но лучшие шансы в этом матче были у нас, мы искали их вплоть до последней минуты, когда свой момент имел Депай.

Я не могу жаловаться на отношение игроков к делу сегодня. Было трудно, нужно было действовать более креативно. Нам не хватало последнего паса. Думали, что забьем, но не получилось. Если не забиваешь, не выигрываешь матчи.

Мы заставили соперника много работать, закрывать свободное пространство. «Кадис» терял силы во втором тайме. А потом удалили Френки, и игра стала еще более сложной для нас.

В этой стране удаляют ни за что. Все все видели на поле, кроме судьи. Это говорит само за себя», – сказал Куман.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.