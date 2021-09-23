Витор Перейра о России: «Работать в такой великой стране – большая честь. Цель – улучшить уровень судейства»

Витор Перейра прокомментировал свое назначение на пост главы департамента судейства Российского футбольного союза ( ).

«Горд находиться здесь. Было большой честью получить приглашение работать в такой великой стране и большой федерации. У меня богатый опыт работы судьей и более 15 лет работы в четырех странах в качестве руководителя судейского департамента.

Успел увидеть, что в РФС собралась хорошая команда. Понимаю, что страна большая, много регионов, но надеюсь, что нам удастся определить все 85 регионов в одну команду и улучшить уровень судейства.

Мы планируем сделать процесс максимально прозрачным, установить хорошую связь со всеми участниками футбольного мира. Постараемся наладить контакт с местными федерациями. Нам нечего скрывать и прятать. Мы хотим, чтобы наша работа была открытая.

Нашу работу можно разделить на два направления: соревнования высшего уровня, где будем работать над улучшением качества судейства, качеством взаимодействия судей на поле и видеосудей, второе направление заключается в том, что мы будем стараться повышать уровень образования судей, помогать выстраивать карьерную пирамиду судей.

Также одним важным компонентом будем выработка единства, чтобы матчи нашего соревнования выглядели быстрее и радовали зрителей. У нас уже есть четкая структура, судейский комитет, академия, где есть интересные образовательные проекты. Также есть инспекторский департамент, надеюсь, что все вместе мы сможем сделать все, чтобы уровень футбола в России стал лучше. В этом я вижу нашу общую цель.

Наша цель – повысить этот уровень. У судей будут представители, которые будут давать интервью, мы будем готовы объяснить все за них, взять ответственность. Наша задача работать вместе с ними, избегать ошибок», – сказал португалец.