«Ювентус» впервые победил в Серии А после 2 поражений и 2 ничьих на старте сезона

одержал волевую победу в матче 5-го тура Серии А против «Специи» (3:2).

Команда Массимилиано Аллегри проигрывала по ходу матча, но благодаря голам Федерико Кьезы и Маттейса де Лигта смогла победить впервые в текущем розыгрыше Серии А.

До сегодняшней игры «Юве» потерпел в турнире два поражения – от «Эмполи» (0:1) и «Наполи» (1:2), а также дважды сыграл вничью – с «Удинезе» (2:2) и «Миланом» (1:1).

В следующем туре итальянского чемпионата «Ювентусу» предстоит сыграть с «Сампдорией». Матч состоится 26 сентября.