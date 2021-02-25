«Зенит» Семака проиграл все три матча командам Слуцкого

под руководством главного тренера проиграл все три матча командам Леонида Слуцкого.

15 марта 2014 года под руководством Слуцкого обыграл «Зенит» со счетом 1:0. Семак тогда исполнял обязанности главного тренера питерцев после увольнения Андре Виллаш-Боаша.

24 октября 2020 года переиграл «Зенит» со счетом 2:1. Вчера , 8 марта, команда Семака вновь уступила казанцам (1:2).

Сейчас сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице , набрав 42 очка после 21 тура. После поражения от «Рубина» отрыв «Зенита» от идущего вторым ЦСКА сократился до двух баллов.

Эти 10 минут в Казани свели с ума! На 90+1 Макаров размотал Ловрена и Сантоса, а Дюпин потащил пенальти от Дзюбы на 90+9

«Неудовлетворительные действия защитников привели к обиднейшему голу». Семак и Слуцкий после зарубы в Казани