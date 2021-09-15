Месси с семьей может переехать в замок под Парижем. Здание оценивают в 48 млн евро

Нападающий «ПСЖ» и его семья могут переехать в замок, расположенный под Парижем.

Сейчас аргентинец и его семья живут в отеле Royal Monceau. Пока Лео находился в расположении сборной Аргентины, его жена Антонелла Рокуццо осмотрела несколько домов, где они смогут обосноваться на постоянной основе.

Антонелла присматривалась к дому в Нейи-сюр-Сен (коммуна, примыкающая к западной окраине Парижа и расположенная рядом с Булонским лесом). Однако его владелец, узнав, что домом интересуется семья Месси, существенно увеличил арендную плату.

Затем Антонелле понравился замок, расположенный в коммуне Ле-Везине. «Мадам Роккуццо посетила нас. Она не будет ничего решать, пока ее муж не осмотрит объект. Она постоянно говорит, что ей все очень нравится, и называет замок прекрасным. Она очень добрая и вежливая!» – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Замок в Ле-Везине оценивается в 48 миллионов евро, он располагается в 15 минутах от базы . Общая площадь помещений – около 2 тысяч квадратных метров.

Здание построено в 1899 году, в нем есть 30 комнат, а также крытый бассейн, домашний кинотеатр, тренажерный зал и корт для сквоша.

Отмечается, что замок в Ле-Везине вдохновлен Малым Трианоном – небольшим дворцом, расположенным на землях Версальского дворца.

Фото: Sportune.fr