Миранчук получил 5 баллов за игру с «Салернитаной». Оценки ниже в «Аталанте» нет, столько же у Пашалича (SportMediaset)

Полузащитник «Аталанты» получил самую низкую оценку в команде за матч 4-го тура Серии А с «Салернитаной» (1:0).

Россиянин вышел на поле в стартовом составе и был заменен в перерыве. Итальянский сайт SportMediaset поставил 5 баллов Миранчуку за матч против «Салернитаны». Такую же оценку получил хавбек , покинувший поле после первого тайма, как и Миранчук.

Самые высокие баллы в «Аталанте» – у , который вышел на поле вместо Миранчука и сделал голевую передачу, и у , забившего победный мяч (у обоих – по 7 баллов).

Sky Sport Italia также считает Миранчука одним из худших игроков матча против «Салернитаны». Алексей получил 5 баллов от Sky, меньше в «Аталанте» нет ни у кого, а столько же получили Пашалич и .

Подробную статистику 25-летнего россиянина можно найти здесь.

У Миранчука 1 голевой пас в 8 матчах за «Аталанту» и сборную России в сезоне. Он сыграл 328 минут