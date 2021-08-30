Миранчук получил 5 баллов за игру с «Салернитаной». Оценки ниже в «Аталанте» нет, столько же у Пашалича (SportMediaset)

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук получил самую низкую оценку в команде за матч 4-го тура Серии А с «Салернитаной» (1:0).
Россиянин вышел на поле в стартовом составе и был заменен в перерыве. Итальянский сайт SportMediaset поставил 5 баллов Миранчуку за матч против «Салернитаны». Такую же оценку получил хавбек Марио Пашалич, покинувший поле после первого тайма, как и Миранчук.
Самые высокие баллы в «Аталанте» – у Йосипа Иличича, который вышел на поле вместо Миранчука и сделал голевую передачу, и у Дувана Сапаты, забившего победный мяч (у обоих – по 7 баллов).
Sky Sport Italia также считает Миранчука одним из худших игроков матча против «Салернитаны». Алексей получил 5 баллов от Sky, меньше в «Аталанте» нет ни у кого, а столько же получили Пашалич и Руслан Малиновский.
Подробную статистику 25-летнего россиянина можно найти здесь.
У Миранчука 1 голевой пас в 8 матчах за «Аталанту» и сборную России в сезоне. Он сыграл 328 минут