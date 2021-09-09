Бэйл пропустит около двух месяцев. Раньше ноября он не сыграет

Полузащитник выбыл на долгий срок из-за травмы задней поверхности бедра правой ноги.

Как сообщил журналист COPE Мигель Анхель Диас, медицинские тесты показали, что восстановление валлийца займет от восьми до десяти недель.

As, ссылаясь на свои источники в мадридском клубе, отмечает, что базовый период лечения – восемь недель. Однако речь идет о серьезном надрыве мышцы, и в связи с этим сроки отсутствия Бэйла в составе могут варьироваться в широких пределах.

Ожидается, что раньше ноября футболист не сможет сыграть.

Напомним, Бэйл уже пропустил больше ста матчей по причине различных травм в период выступлений за «Реал».