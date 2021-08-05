Агент Монтьеля подтвердил, что вел переговоры со «Спартаком» о трансфере игрока за 10 млн евро

Защитник сборной Аргентины Гонсало Монтьель мог перейти в , сообщил агент игрока .

О попытках подписать Монтьелья ранее говорил бывший спортивный директор «Спартака» . Тогда агент опроверг слова функционера, заявив, что «Ривер» не отпустит футболиста за 10 млн евро.

«Попов действительно вел переговоры со мной и моим партнером по переходу Гонсало в «Спартак». Мы, в свою очередь, общались с «Ривером». 10 млн евро за трансфер Гонсало плюс 25% профсоюзу? Все разговоры шли официально, и сделка за эти деньги была вполне реальной.

Что касается моих слов вашему коллеге из России, то я опроверг любые контакты с Поповым, потому что на тот момент наше общение было сугубо конфиденциальным. Не имею права раскрывать детали переговоров между моими клиентами и клубами», – сказал Симонян.

В августе Монтьеля купила «Севилья» за 11 миллионов евро.