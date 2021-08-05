Агент Монтьеля подтвердил, что вел переговоры со «Спартаком» о трансфере игрока за 10 млн евро

Защитник сборной Аргентины Гонсало Монтьель мог перейти в «Спартак», сообщил агент игрока Марсело Симонян.
О попытках подписать Монтьелья ранее говорил бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов. Тогда агент опроверг слова функционера, заявив, что «Ривер» не отпустит футболиста за 10 млн евро.
«Попов действительно вел переговоры со мной и моим партнером по переходу Гонсало в «Спартак». Мы, в свою очередь, общались с «Ривером». 10 млн евро за трансфер Гонсало плюс 25% профсоюзу? Все разговоры шли официально, и сделка за эти деньги была вполне реальной.
Что касается моих слов вашему коллеге из России, то я опроверг любые контакты с Поповым, потому что на тот момент наше общение было сугубо конфиденциальным. Не имею права раскрывать детали переговоров между моими клиентами и клубами», – сказал Симонян.
В августе Монтьеля купила «Севилья» за 11 миллионов евро.