Поставьте на матч «Зенита» с «Челси» и получите футболку сине-бело-голубых!

«Зенит» во вторник проведет первый матч групповой стадии Лиги чемпионов против «Челси» в Лондоне.

У Питера в РПЛ все хорошо: 5 выигранных матчей из 7, ни одного поражения и первое место в таблице. Но и «Челси» начал сезон АПЛ весьма уверенно: три сухие победы (две из них – крупные) и лишь один пропущенный мяч в игре с «Ливерпулем».

Эксперты и букмекеры считают шансы команды Сергея Семака призрачными: 14,00 – коэффициент на победу, 7,40 – на ничью, а на успех «синих» можно поставить всего за 1,21.

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