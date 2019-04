Фанаты «Лацио» скандировали расистские оскорбления в адрес Бакайоко и Кессиэ, а также вывесили баннер «Слава Бенито Муссолини»

Перед полуфинальным матчем Кубка Италии между «Миланом» и «Лацио» произошел скандал.

Фанаты римского клуба на расистской почве оскорбили полузащитников «россонери» Тьемуэ Бакайоко и Франка Кессиэ.

Около 50 болельщиков из группировки Irriducibili перед игрой вывесили баннер «Слава Бенито Муссолини (бывший итальянский диктатор фашистского толка – прим. Sports.ru)» и демонстрировали фашистские приветствия перед игрой на одной из площадей Милана.

Похожие скандирования фанаты «Лацио» делали и во время матчей с «Удинезе» и «Кьево». Это связано с тем, что Бакайоко и Кессиэ высмеяли Франко Ачерби, защитника римской команды, подойдя с его футболкой к своим болельщикам.

Игроки «Милана» праздновали победу над «Лацио» с футболкой соперника. Ему это не понравилось

Lazio Ultras in Milan today ahead of tonight’s Coppa Italia fixture. Banner says; ‘Honour to Benito Mussolini’. I don’t even have to explain the gravity of yet another public endorsement of fascism by this group of people.



Sanctions? Nope. Will they be allowed in tonight? Yep. pic.twitter.com/1UI3XMuplL