Румменигге о 8:2 с «Барсой»: «Это было безумие. Мы все думали, что мы во сне»

Бывший генеральный директор «Баварии» вспомнил о разгроме «Барселоны» (8:2) в Лиге чемпионов.

«Это было безумие. Мы все думали, что мы во сне, и нас в какой-то момент разбудят. Но нет.

Я думаю, что я никогда не испытывал и не испытаю ничего подобного. Мы все были словно в трансе.

Та победа заставила нас поверить, что мы действительно можем выиграть . То, что сделали Ханси Флик и вся команда в Лиссабоне, было чем-то исключительным», – сказал немец.

14 сентября примет «Баварию» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.