Румменигге о 8:2 с «Барсой»: «Это было безумие. Мы все думали, что мы во сне»

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Бывший генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге вспомнил о разгроме «Барселоны» (8:2) в Лиге чемпионов.

«Это было безумие. Мы все думали, что мы во сне, и нас в какой-то момент разбудят. Но нет.

Я думаю, что я никогда не испытывал и не испытаю ничего подобного. Мы все были словно в трансе.

Та победа заставила нас поверить, что мы действительно можем выиграть Лигу чемпионов. То, что сделали Ханси Флик и вся команда в Лиссабоне, было чем-то исключительным», – сказал немец.

14 сентября «Барселона» примет «Баварию» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

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