«Локомотив» не проиграл в первых 7 турах РПЛ – четыре победы и три ничьих

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«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» (2:0) в матче 7-го тура РПЛ и впервые сыграл на ноль в этом розыгрыше чемпионата России.

Команда Марко Николича по-прежнему не проигрывает в этом сезоне чемпионата России.

У «Локомотива» три ничьих (с «Динамо», «Зенитом» и «Уфой») и четыре победы (над «Крыльями», а также над «Краснодаром», ЦСКА и «Арсеналом»).

На данную минуту железнодорожники идут на первом месте в РПЛ с 15 очками. По итогам тура их могут обойти «Зенит», «Динамо» и «Сочи», у которых есть матч в запасе.

Рангник пересобрал «Локо» за два месяца: закупились топ-талантами и молодыми россиянами. Теперь у Николича два состава

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