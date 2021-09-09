Шапи мог перейти в «Эрцгебирге» из 2-й Бундеслиги. Клуб отказался: «Одного таланта мало, тут другие скорости»

, главный тренер немецкого «Эрцгебирге» из второй Бундеслиги, рассказал, что клуб летом мог подписать полузащитника «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова.

«Уточню: просмотра не было, он к нам не приезжал. Руководству клуба Шапи предложили агенты, и мы реально могли его взять. Была еще одна кандидатура – тоже юный, перспективный из России, но не хотелось бы называть фамилию.

Что касается Шапи, то, конечно, я был наслышан о нем, знал, что он забивал в Лиге чемпионов, но целенаправленно за ним не следил. Мы со скаутским отделом «Эрцгебирге» сели смотреть матчи Сулейманова, анализировать, как играл в последние годы и месяцы.

Было понятно: талантливый мальчик, хорошая левая нога. Но все делает на месте, без продолжения. А во второй Бундеслиге одного таланта мало. Тут другие скорости. В конце концов я принял решение, что это не тот футболист, который нам нужен.

Сейчас в на этой позиции играет парень, 2000 года рождения, . В был, в молодежке «Баварии», но, к сожалению, не прижился. Очень чувствительный мальчишка, к нему подход нужен. А я его еще с «Ред Булл» знаю и считаю, что для него «Эрцгебирге» – хороший шанс.

Я не знаю, может, у Шапи была травма или какие-то другие проблемы. Но на данный момент немецкий парень мне показался сильнее. И просто злее. Сравнивая молодых футболистов, ты всегда пытаешься заглянуть в будущее, определить, у кого какой потенциал. Считаю, что у того же Кюна он выше», – сказал Шпилевский.

Шапи на этой неделе перешел в турецкий «Гиресунспор» на правах аренды.

Уткин, Шапи, Комличенко и другие звездные воспитанники «Краснодара» ушли – а кто остался?