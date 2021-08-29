Глава ФИФА Инфантино о сборных: «Слишком много бессмысленных матчей. Нужна простая и понятная система»

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался по поводу матчей сборных в разгар сезона в европейских лигах.

«Ситуация со статус-кво в календаре сборных показывает, что мы достигли определенных пределов. Положение дел с вызовом игроков в сборные, которое усугубляется вирусом, показывает, как сложно футболистам ездить из страны в страну, с континента на континент.

Они начинают сезон в Европе, потому едут и играют за сборную, возвращаются в клуб, играют там несколько матчей – и опять в сборную, на другой континент, в другой часовой пояс.

Это вредно и для здоровья футболистов, и для турниров. Слишком много бессмысленных матчей. Нам нужно подумать, что еще можно сделать. У нас должна быть простая и понятная система, которую все понимают», – сказал глава ФИФА.