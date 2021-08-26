Райс – основная цель «МЮ» на следующее лето. Хавбек «Вест Хэма» заинтересован в переходе

Полузащитник «Вест Хэма» стал приоритетной целью на летнее трансферное окно в 2022 году.

Manchester Evening News пишет, что в английском клубе уже обсуждают формат возможной сделки.

Главный тренер «Юнайтед» хотел, чтобы клуб подписал полузащитника в трансферное окно, которое закрылось несколько дней назад, однако приоритетом руководства стала покупка центрального защитника и правого вингера. Норвежец с пониманием отнесся к такому решению боссов.

Райс заинтересован в переходе в «Манчестер Юнайтед». Он задавал Харри Магуайру и Люку Шоу, с которыми вместе играет за сборную Англии, вопросы о клубе.

Срок действующего контракта Райса с истекает летом 2024 года, и футболист не намерен подписывать новое соглашение. Ожидается, что сезон-2021/22 станет для него последним в лондонском клубе.

Сообщалось, что «Вест Хэм» оценивает 22-летнего хавбека в 80+ млн фунтов.

В прошлом сезоне Райс провел 32 игры в и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.