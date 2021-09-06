«Чего ждут соцсети? Что известный футболист или член его семьи покончит с собой?» Антон Фердинанд об оскорблениях

Бывший игрок «Вест Хэма» считает, что соцсети делают недостаточно для предотвращения недопустимого поведения пользователей.

«Они [социальные сети] созданы, чтобы вызывать привыкание. Вы не сможете отказаться от них после того, как начали ими пользоваться. Существует проблема психического здоровья, связанная с неспособностью отказаться от них.

Мой главный вопрос – чего ждут компании, владеющие социальными сетями? Они ждут, что известный футболист или член его семьи покончит с собой? Потому что, если они ждут этого, то уже слишком поздно.

Все сводится к тому, действительно ли компании хотят внести изменения? Пока что они говорят, что хотят этого, но их действия это не подтверждают», – считает Фердинанд.

Фердинанд считает, что личность пользователей должна быть известна хотя бы самим платформам.

«Аргументом соцсетей является то, что у них не может быть документов всех людей в мире. Хорошо, тогда вы должны взять на себя обязанность по заботе о своих пользователях», – сказал Антон.

Он считает, что у компаний есть другие мотивы.

«Они не хотят внедрять технологию по ограничению злоупотреблений, потому что, если я ретвитну расистский твит, который был написан в мой адрес, ажиотаж вокруг него будет прибыльным для них.

Скольких людей, управляющих этими компаниями, оскорбляли на расовой почве? Все, что я слышу, это «мы никогда не поймем». В вашей многомиллиардной компании либо есть кто-то, кто это понимает, либо люди на уровне высшего руководства, которые понимают, что могут повлиять на то, что происходит в компании», – подытожил бывший футболист.