Президент «Урала»: «Я за лимит. Захарян с Тюкавиным – его дети, а завышенные зарплаты для россиян устраивают сами клубы»

Президент высказался по поводу лимита на легионеров в .

«Я сторонник лимита. Надо стабильности, посмотреть, как будет «8+17», проанализировать. Мы только второй чемпионат играем по этой системе.

Самое главное – искать детских тренеров. У нас деградирует профессия тренера. Нет детских тренеров, и мы не можем их найти. В матче с испанцами противник показывал другой футбол, хотя наши старались.

Мы в Екатеринбурге стараемся повышать зарплату детским тренерам. У нас же есть академия, там в том числе и государство вкладывается. Без профессии детского тренера ничего не получится изменить. Так что мы стараемся.

Что касается лимита на легионеров, то у меня еще есть минифутбольная команда. Мне не нравится, что там в сборной играют легионеры. У нас большая страна, а не находим своих. Можно же сделать лимит «10+15» или как-то еще ослабить.

Посмотрите на пример Евгеньева: он один из игроков сборной, а в клубе он не попадает в старт, потому что есть два иностранца. Мы так и не нашли замену Игнашевичу и Березуцким. Один Джикия пока только.

Как мы будем находить кандидатов, если они играть не будут. Те же Захарян с Тюкавиным – дети лимита.

Завышенные зарплаты для российских игроков устраивают сами клубы. Зачем это делать? Здесь есть пример Макарова, который получал полтора миллиона, а сейчас ему насыпали восемь. А лимит должен быть хотя бы для сборной», – сказал Иванов.