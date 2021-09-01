Кофрие, Мозес, Промес, Соболев, Хендрикс, Ещенко, Мирзов – в заявке «Спартака» на Лигу Европы

«Спартак» огласил заявку на Лигу Европы.
В список вошли 28 футболистов.
Вратари: Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Даниил Марков, Артем Ребров, Александр Селихов;
Защитники: Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самюэль Жиго, Максимилиано Кофрие, Илья Кутепов, Павел Маслов, Николай Рассказов;
Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Александр Ломовицкий, Резиуан Мирзов, Виктор Мозес, Квинси Промес, Наиль Умяров, Йоррит Хендрикс;
Нападающие: Йордан Ларссон, Георгий Мелкадзе, Эсекиэль Понсе, Александр Соболев.
Соперниками «Спартака» по группе C станут «Наполи», «Лестер» и «Легия».
Первый матч красно-белые проведут 15 сентября в Москве против «Легии».