Кофрие, Мозес, Промес, Соболев, Хендрикс, Ещенко, Мирзов – в заявке «Спартака» на Лигу Европы

«Спартак» огласил заявку на .

В список вошли 28 футболистов.

Вратари: Тимур Акмурзин, , Даниил Марков, Артем Ребров, Александр Селихов;

Защитники: Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, , Максимилиано Кофрие, Илья Кутепов, Павел Маслов, Николай Рассказов;

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Александр Ломовицкий, Резиуан Мирзов, Виктор Мозес, , Наиль Умяров, Йоррит Хендрикс;

Нападающие: Йордан Ларссон, Георгий Мелкадзе, Эсекиэль Понсе, Александр Соболев.

Соперниками по группе C станут «Наполи», «Лестер» и «Легия».

Первый матч красно-белые проведут 15 сентября в Москве против «Легии».