Кофрие, Мозес, Промес, Соболев, Хендрикс, Ещенко, Мирзов – в заявке «Спартака» на Лигу Европы

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«Спартак» огласил заявку на Лигу Европы.

В список вошли 28 футболистов.

Вратари: Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Даниил Марков, Артем Ребров, Александр Селихов; 

Защитники: Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самюэль Жиго, Максимилиано Кофрие, Илья Кутепов, Павел Маслов, Николай Рассказов;

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Александр Ломовицкий, Резиуан Мирзов, Виктор Мозес, Квинси Промес, Наиль Умяров, Йоррит Хендрикс; 

Нападающие: Йордан Ларссон, Георгий Мелкадзе, Эсекиэль Понсе, Александр Соболев.

Соперниками «Спартака» по группе C станут «Наполи», «Лестер» и «Легия».

Первый матч красно-белые проведут 15 сентября в Москве против «Легии».

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