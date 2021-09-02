«Локо» запретили регистрировать новых игроков из-за долга перед Кверквелией

Палата РФС по разрешению споров временно запретила «Локомотиву» регистрировать новых футболистов.
Такое решение принято из-за долгов по выплате премий бывшему защитнику клуба Соломону Кверквелии. Запрет будет снят, когда железнодорожники исполнят обязательства перед игроком.
«Состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором было принято решение удовлетворить заявление футболиста-профессионала Кверквелии в отношении АО «ФК «Локомотив» о взыскании задолженностей по дополнительному вознаграждению и премиальным выплатам частично.
Обязать АО «ФК «Локомотив» выплатить Кверквелии задолженность по выплате дополнительной премии за достижение спортивных результатов в спортивном сезоне 2019-2020 годов. Обязать АО «ФК «Локомотив» выплатить Кверквелии проценты за задержку выплаты задолженности в соответствии со статьей 236 ТК РФ.
Применить к АО «ФК «Локомотив» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению АО «ФК «Локомотив» в случае исполнения обязательств перед Кверквелией», – говорится в решении РФС.