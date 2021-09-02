«Локо» запретили регистрировать новых игроков из-за долга перед Кверквелией

Палата РФС по разрешению споров временно запретила регистрировать новых футболистов.

Такое решение принято из-за долгов по выплате премий бывшему защитнику клуба . Запрет будет снят, когда железнодорожники исполнят обязательства перед игроком.

«Состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором было принято решение удовлетворить заявление футболиста-профессионала Кверквелии в отношении АО «ФК «Локомотив» о взыскании задолженностей по дополнительному вознаграждению и премиальным выплатам частично.

Обязать АО «ФК «Локомотив» выплатить Кверквелии задолженность по выплате дополнительной премии за достижение спортивных результатов в спортивном сезоне 2019-2020 годов. Обязать АО «ФК «Локомотив» выплатить Кверквелии проценты за задержку выплаты задолженности в соответствии со статьей 236 ТК РФ.

Применить к АО «ФК «Локомотив» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению АО «ФК «Локомотив» в случае исполнения обязательств перед Кверквелией», – говорится в решении РФС.