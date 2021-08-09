«Юве» передумал возвращать Пьянича из «Барсы». Он сосредоточится на трансфере Ихаттарена из ПСВ

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич не вернется в «Ювентус» этим летом, утверждает Goal.com.
Туринский клуб решил не направлять предложение об аренде футболиста, сосредоточившись на подписании 19-летнего хавбека ПСВ Мохаммеда Ихаттарена.
При этом «Барселона» готова была отпустить боснийца, поскольку нуждается в сокращении состава. Сам игрок также воспользовался бы шансом вернуться в «Ювентус».
В прошлом сезоне Пьянич провел 19 матчей в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.