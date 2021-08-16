Кафанов о невызове Сафонова в сборную: «В 2 из 3 матчей РПЛ допустил ошибки, повлиявшие на результат»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Виталий Кафанов Краснодар квалификация ЧМ-2022 Матвей Сафонов Чемпионат.com Футбол

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, почему голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов не получил вызов на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022.

– Почему в списке нет Сафонова? После Евро казалось, что он наш первый номер.

— В двух из первых трех матчей РПЛ Матвей сыграл не очень хорошо: с «Химками» и «Зенитом». Допустил ошибки, которые напрямую повлияли на результат. Безусловно, Сафонов – очень талантливый вратарь и надежда нашего цеха. Если не снизит к себе требования, то станет первым номером.

Не надо опережать события. Каждый голкипер должен понимать, что для сборной есть главный критерий. Нужно играть стабильно, допускать меньше голевых ошибок и действовать надежно длительный период времени. Вне зависимости от возраста и прошлых заслуг. Хотелось бы, чтобы все это понимали. При таком количестве кандидатов нельзя плыть по течению.

— Вы общались с ним?

— Да. Ездил на тренировку «Краснодара» посмотреть на Матвея. После занятия поговорили. Сафонов – вратарь с устойчивой психикой. Все, что ему нужно – добавить в надежности, убрать недочеты и не повторять ошибок. Тогда он обязательно будет в сборной, – сказал Кафанов.

Опрос

«Зенит» – ЦСКА перед перерывом на сборные. Кто победит?
7732 голосa
«Зенит»
1.58 Зенит
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
ЦСКА
5.40 ЦСКА
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
Будет ничья
4.30 премьер-лига Россия
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья