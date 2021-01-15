Джек Уилшер: «Как объяснить сыну, почему я не нужен клубам? Хочу уехать туда, где никто не думает: «О, это же Уилшер, сегодня он получит травму»

Полузащитник Джек Уилшер, известный по выступлениям за , «Вест Хэм» и «Борнмут», прокомментировал нахождение в статусе свободного агента.

«Сегодня я занимался бегом и думал, как же моя карьера оказалась на таком этапе. Мои дети в том возрасте, когда уже понимают происходящее. Особенно Арчи – ему девять. Он уже спрашивает меня, как насчет МЛС и почему я не играю в Ла Лиге.

И сложно дать ему ответ. Он спросит у меня: «Почему ни один клуб не хочет тебя подписать?»

А я не знаю. Как ему это объяснить?

Когда я выхожу на улицу, люди узнают меня. И самое сложное – постараться им объяснить, почему все так складывается. Они говорят: «Слушай, а почему бы тебе не перейти в какой-нибудь английский клуб?» А я отвечаю: «Ну, никто не нуждается в моих услугах». И они не могут понять, как такое возможно.

Я уже и раньше говорил, что готов играть за рубежом. Я бы даже хотел этого. Хочу начать все сначала там, где никто не думает: «О, это же Уилшер, сегодня он получит травму». Где никто не думает: «Он сыграет пять матчей – и все, это потеря денег».

У меня есть ощущение, что в Англии двери передо мной закрыты. Не знаю, почему так вышло. Возможно, дело в травмах и отзывах с предыдущих мест работы. Думаю, это несправедливо.

Я не получал травм с января 2020-го. Все думают о моем голеностопе, но там дело было даже не в нем.

Мой следующий шаг не связан с заработком, он связан с моими ощущениями. Мне нравилось играть в футбол, нравилось выходить в составе «Арсенала» на «Эмирейтс». И я хочу вернуть чувство, что мне есть за что бороться», – сказал Уилшер в интервью The Athletic.