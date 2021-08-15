На матч «Зенит» – ЦСКА пустят до 1000 зрителей

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия болельщики Газпром Арена (Крестовский) коронавирус Роспотребнадзор Футбол

На матч РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА пустят до 1000 зрителей.

«В соответствии с распоряжением Роспотребнадзора и администрации Санкт-Петербурга на игре против ЦСКА смогут присутствовать до 1000 зрителей.

Возможность посетить игру будет предоставлена ограниченному числу владельцев абонементов категории «Стандарт», «Фанатский Вираж» и VIP.

Сине-бело-голубые приносят извинения всем тем, кто в связи с ограничениями не сможет побывать на домашнем матче любимой команды.

Мы продолжаем прикладывать усилия, чтобы все болельщики как можно скорее вернулись на «Газпром Арену», – говорится в сообщении «Зенита».

«Зенит» и ЦСКА сыграют завтра, 26 августа. Начало – в 20:45 по московскому времени.

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