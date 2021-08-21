Карло Анчелотти: «Реал» потерял 2 очка, остался горький привкус. На 2-й тайм мы вышли не с должным отношением»

Главный тренер подвел итоги матча 2-го тура Ла Лиги с «Леванте» (3:3).

«Игра получилась сумасшедшей, хотя мы контролировали ее в первом тайме. Мы потеряли два очка, проведя действительно качественно первый тайм.

Сложно объяснить, мы должны быть внимательны ко всем деталям. Остался горький привкус. Нужно быть более внимательными.

сегодня был одним из лучших. Есть стартовый состав, который можно освежить заменами. Например, и замена Бэйла связана с желанием освежить состав. Однако концентрация в обороне должна быть выше.

У Винисиуса полно талантов. Он должен забивать, но я не знаю, будет ли он бомбардиром. С такими качествами ты должен забивать много. Для нас это будет важно. Иногда важнее закончить матч, а не начать его. Поэтому я порой не придаю большого значения, игрок вышел в стартовом составе или нет.

Что касается нашей игры в обороне, в первом тайме мы действовали очень здорово. Но на вторую половину мы вышли не с должным отношением. Это была неправильная реакция.

Третий гол – невезение. При первом голе мы неверно выстроили линию, а во втором дали сопернику оказаться [в штрафной] три в два, такое недопустимо», – сказал Анчелотти.