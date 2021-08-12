Президент «Баварии» о трансферах «ПСЖ»: «Я все еще пытаюсь понять, как это соотносится с ФФП»

Теги Бавария ПСЖ Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция финансовый фэйр-плей Джанлуиджи Доннарумма Ашраф Хакими Футбол

Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал большое количество трансферов со стороны «ПСЖ» этим летом.

Парижский клуб бесплатно подписал Лионеля Месси, Серхио РамосаДжанлуиджи Доннарумму, Джорджиньо Вейналдума, а также купил Ашрафа Хакими.

«Я все еще пытаюсь понять, как это соотносится с финансовым фэйр-плей. Так как «ПСЖ» сейчас обновляет состав, мы очень внимательно изучим, как это соотносится с правилами УЕФА.

Мы придерживаемся этого принципа и ждем, что другие клубы будут поступать так же. Я не слишком тороплюсь делать выводы о «ПСЖ», но они уже сделали много трансферов.

Дело не в трансферных суммах, а в зарплате. Я слышал, что Месси будет зарабатывать 40 миллионов чистыми, то есть 80 миллионов с учетом налогов. Вдобавок у них есть Хакими, Рамос и Доннарумма», – сказал президент «Баварии».

УЕФА готовит новую версию ФФП – с потолком зарплат и даже налогом на роскошь 💰
 

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья