Экс-судья Итурральде об отмененном голе «Барсы»: «Очевидный, чистый гол. Никакого фола не было»

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал отмененный гол «Барселоны» в матче 2-го тура Ла Лиги против «Атлетика» (0:0, второй тайм).

В концовке первой половины игры защитник забил ударом через себя в падении, однако арбитр не засчитал гол, посчитав, что в развитии атаки нарушил правила на защитнике клуба из Бильбао Микеле Баленсиаге.

«Очевидный, чистый гол. Никакого фола не было. Баленсиага даже не протестовал», – сказал экс-рефери.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – .