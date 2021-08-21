Экс-судья Итурральде об отмененном голе «Барсы»: «Очевидный, чистый гол. Никакого фола не было»

Теги Барселона Атлетик Ла Лига судьи Микель Баленсиага Эдуардо Итурральде Гонсалес Мартин Брэйтуэйт Хуан Мартинес Мунуэра Рональд Араухо Футбол

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал отмененный гол «Барселоны» в матче 2-го тура Ла Лиги против «Атлетика» (0:0, второй тайм).

В концовке первой половины игры защитник Рональд Араухо забил ударом через себя в падении, однако арбитр Хуан Мартинес Мунуэра не засчитал гол, посчитав, что в развитии атаки Мартин Брэйтуэйт нарушил правила на защитнике клуба из Бильбао Микеле Баленсиаге.

«Очевидный, чистый гол. Никакого фола не было. Баленсиага даже не протестовал», – сказал экс-рефери.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Барселона».

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