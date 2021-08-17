«Барса» попросит Гризманна и Коутиньо пойти на снижение зарплат. Клуб хочет пересмотреть контракты всех игроков

«Барселона» планирует убедить еще ряд футболистов команды согласиться на понижение зарплаты.
Ранее навстречу клубу в этом вопросе пошел защитник Жерар Пике, сейчас каталонцы ведут переговоры с Серджи Бускетсом, Жорди Альбой и Серджи Роберто.
Все они также готовы помочь «Барсе». Ожидается, что их поступок послужит примером для остальных игроков.
После этого руководство сине-гранатовых планирует договориться о понижении зарплат с самыми высокооплачиваемыми футболистами – Антуаном Гризманном и Филиппе Коутиньо.
И Гризманн, и Коутиньо готовы пойти на понижение зарплат, но переговоры с ними пока не начаты.
При этом, как отмечает Diario Sport, «Барселона» в дальнейшем планирует пересмотреть контракты всех своих футболистов, потому что не может позволить себе платить столько, сколько они получают сейчас.