«Барса» попросит Гризманна и Коутиньо пойти на снижение зарплат. Клуб хочет пересмотреть контракты всех игроков

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«Барселона» планирует убедить еще ряд футболистов команды согласиться на понижение зарплаты.

Ранее навстречу клубу в этом вопросе пошел защитник Жерар Пике, сейчас каталонцы ведут переговоры с Серджи Бускетсом, Жорди Альбой и Серджи Роберто.

Все они также готовы помочь «Барсе». Ожидается, что их поступок послужит примером для остальных игроков.

После этого руководство сине-гранатовых планирует договориться о понижении зарплат с самыми высокооплачиваемыми футболистами – Антуаном Гризманном и Филиппе Коутиньо.

И Гризманн, и Коутиньо готовы пойти на понижение зарплат, но переговоры с ними пока не начаты.

При этом, как отмечает Diario Sport, «Барселона» в дальнейшем планирует пересмотреть контракты всех своих футболистов, потому что не может позволить себе платить столько, сколько они получают сейчас.

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