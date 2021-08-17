«Барса» попросит Гризманна и Коутиньо пойти на снижение зарплат. Клуб хочет пересмотреть контракты всех игроков

планирует убедить еще ряд футболистов команды согласиться на понижение зарплаты.

Ранее навстречу клубу в этом вопросе пошел защитник , сейчас каталонцы ведут переговоры с , Жорди Альбой и Серджи Роберто.

Все они также готовы помочь «Барсе». Ожидается, что их поступок послужит примером для остальных игроков.

После этого руководство сине-гранатовых планирует договориться о понижении зарплат с самыми высокооплачиваемыми футболистами – и .

И Гризманн, и Коутиньо готовы пойти на понижение зарплат, но переговоры с ними пока не начаты.

При этом, как отмечает Diario Sport, «Барселона» в дальнейшем планирует пересмотреть контракты всех своих футболистов, потому что не может позволить себе платить столько, сколько они получают сейчас.