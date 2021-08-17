Папу Гомес: «Свидетелями агрессии Гасперини были 50 человек. Не понимаю, почему он продолжает врать»

Бывший полузащитник «Аталанты» , выступающий за «Севилью», вновь рассказал о конфликтах с тренером бергамасков .

Ранее аргентинец обвинил тренера в попытках ударить его, на что Гасперини ответил, что физическая агрессия наоборот исходила от игрока.



«Я не понимаю, почему Гасперини продолжает врать. Свидетелями его агрессии были 50 человек.

Наши отношения с владельцами клуба не портились, они всегда были прекрасными. В день моего отъезда в Севилью я час провел в кабинете владельца (Антонио Перкасси – прим. Sports.ru), мы общались, обнимались и плакали вместе с Антонио и Лукой (Перкасси, сыном владельца и CEO «Аталанты» – прим. Sports.ru). Я поблагодарил их за все эти годы.

Похожие ситуации [с Гасперини] были и раньше, в том числе с другими игроками, но никто никогда не поднимал на него руку.

Я понимаю своих партнеров. Я получал много сообщений, они подходили ко мне и говорили: «Мы не можем ничего сделать, если подобное случилось с капитаном, то что может случиться с нами?» Вот так мы и жили в страхе», – сказал Гомес.

Новые детали конфликта в «Аталанте»: Папу Гомес заявил, что Гасперини пытался его ударить, а президент не заставил тренера извиниться