Урунов пошел на понижение зарплаты в «Уфе». Он будет выкуплен за 1 млн евро, если сыграет в 60% матчей

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Стали известны детали перехода полузащитника Остона Урунова из «Спартака» в «Уфу».

Клубы договорились об аренде 20-летнего хавбека до июня 2022 года с правом выкупа.

«Уфа» будет обязана выкупить футболиста, если он примет участие в 60% матчей. У клуба будет право выкупить его в течение сезона в любое время. Сумма трансфера в обоих случаях составит один миллион евро.

Также игрок согласился на понижение зарплаты, которую полностью будет платить ему «Уфа».

Перед прошлым сезоном Урунов перешел в «Спартак» именно из «Уфы» за миллион евро, а затем провел там часть сезона в аренде.

Статистику игрока вы найдете здесь.

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