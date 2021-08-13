Чистяков о пенальти «Зениту» в матче с «Локо»: «Фол на Венделе был, в раздевалке всем стало очевидно»

Защитник «Зенита» высказался о матче 4-го тура с «Локомотивом» (1:1).

– Почему «Зенит» стал создавать больше моментов, оказавшись в меньшинстве?

– Соперник стал поддавливать и слишком сильно выдвигаться вперед. А наши ребята очень хорошо вбегали в свободные зоны. Благодаря этому получалось много моментов и хорошие контратаки.

Поэтому даже в меньшинстве, получается, мы владели инициативой. Думаю, второй тайм «Зенит» может занести себе в актив.



– После матча многие игроки говорили о том, что за секунду перед эпизодом, который привел к назначению пенальти в ворота Кержакова, был фол на .

– В момент игры я не обратил внимания, но потом после просмотра, да и в раздевалке обсуждали – всем стало очевидно, что фол на Венделе был. Что касается пенальти, то это решение судьи.

– Насколько обидно забить вдесятером, а затем пропустить за две минуты до конца основного времени матча?

– Очень! Была возможность после такого тяжелого матча увезти три очка. Все было в наших руках. Но, повторюсь, 1:1, по большому счету, наверное, закономерный счет в этой игре. Тем не менее для нас это еще один шаг вперед, – сказал Чистяков.

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