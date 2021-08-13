Соболев о «зажравшихся» из-за лимита игроках: «5 матчей назад этого не было, а сейчас пошла критика»

Нападающий прокомментировал информацию о возможной отмене лимита на легионеров в .

– Не мне принимать решение по лимиту на легионеров. Если его отменят, нормально это восприму.

– Как воспринимаете разговоры, что футболисты зажрались из-за него?

– Еще пять матчей назад этого не было, а сейчас команда проигрывает, пошла критика. Это нормальная ситуация, – отметил Соболев.

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