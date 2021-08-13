Нагельсманн о падениях игрока «Гладбаха» в штрафной «Баварии»: «Болельщики шумят, без них такие моменты обсуждались бы меньше»

Теги Бавария Боруссия Менхенгладбах бундеслига Германия судьи болельщики Марко Фриц видеоповторы Маркус Тюрам Дайо Упамекано Юлиан Нагельсманн Футбол

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн подвел итоги матча 1-го тура Бундеслиги против менхенгладбахской «Боруссии» (1:1) на выезде.

– Ничьей нельзя довольствоваться. Игра была довольно страстной. Нам, тренерам, многое предстоит проанализировать.

У обеих команд были хорошие фазы в игре. «Баварии» нужно быть агрессивнее в контрпрессинге.

Мы старались, прикладывали силы, хотели победить, но этого было недостаточно с учетом физического состояния игроков.

– «Боруссия» дважды требовала назначить пенальти (во втором тайме Дайо Упамекано дважды ронял в своей штрафной Маркуса Тюрама, но арбитр Марко Фриц не фиксировал фолы – прим. Sports.ru).

– Когда есть судья и ассистент на ВАР, все справедливо. Болельщики шумят и усиливают субъективное восприятие. Я думаю, что такие моменты обсуждались бы меньше без фанатов на стадионе.

Мы плохо начали игру, легко потеряли мяч и пропустили. Последние же 20 минут первого тайма мы провели очень сильно и забили. В первой четверти второго тайма мы тоже действовали мощно и могли забить дважды, – сказал Нагельсманн.

Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ», «Матч! Футбол 3»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья