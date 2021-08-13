Нагельсманн о падениях игрока «Гладбаха» в штрафной «Баварии»: «Болельщики шумят, без них такие моменты обсуждались бы меньше»

Главный тренер «Баварии» подвел итоги матча 1-го тура Бундеслиги против менхенгладбахской (1:1) на выезде.

– Ничьей нельзя довольствоваться. Игра была довольно страстной. Нам, тренерам, многое предстоит проанализировать.

У обеих команд были хорошие фазы в игре. «Баварии» нужно быть агрессивнее в контрпрессинге.

Мы старались, прикладывали силы, хотели победить, но этого было недостаточно с учетом физического состояния игроков.

– «Боруссия» дважды требовала назначить пенальти (во втором тайме дважды ронял в своей штрафной , но арбитр Марко Фриц не фиксировал фолы – прим. Sports.ru).

– Когда есть судья и ассистент на ВАР, все справедливо. Болельщики шумят и усиливают субъективное восприятие. Я думаю, что такие моменты обсуждались бы меньше без фанатов на стадионе.

Мы плохо начали игру, легко потеряли мяч и пропустили. Последние же 20 минут первого тайма мы провели очень сильно и забили. В первой четверти второго тайма мы тоже действовали мощно и могли забить дважды, – сказал Нагельсманн.

Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ», «Матч! Футбол 3»