«Ростов» и ЦСКА сыграют без зрителей. Это 3-й подряд матч в Ростове без болельщиков

Матч 4-го тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА пройдет при пустых трибунах.
«К сожалению, мы поздно получили эту информацию. Приносим свои извинения каждому болельщику нашего клуба. Хочется поблагодарить вас за то, что, несмотря ни на что, вы остаетесь с «Ростовом».
Искренне надеемся, что в скором будущем эпидемиологическая обстановка улучшится и трибуны «Ростов Арены» снова будут принимать зрителей. Все в наших руках, соблюдайте меры предосторожности и профилактику. Здоровья каждому!» – сказано в заявлении южан.
Два домашних матча «Ростова» в РПЛ-2021/22 против «Динамо» (0:2) и «Зенита» (2:4) прошли без зрителей.
Матч «Ростова» и ЦСКА состоится завтра, 14 августа, и начнется в 20:00 по московскому времени.