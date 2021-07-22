«Ростов» и ЦСКА сыграют без зрителей. Это 3-й подряд матч в Ростове без болельщиков

Матч 4-го тура между «Ростовом» и пройдет при пустых трибунах.

«К сожалению, мы поздно получили эту информацию. Приносим свои извинения каждому болельщику нашего клуба. Хочется поблагодарить вас за то, что, несмотря ни на что, вы остаетесь с «Ростовом».

Искренне надеемся, что в скором будущем эпидемиологическая обстановка улучшится и трибуны «Ростов Арены» снова будут принимать зрителей. Все в наших руках, соблюдайте меры предосторожности и профилактику. Здоровья каждому!» – сказано в заявлении южан.

Два домашних матча «Ростова» в РПЛ-2021/22 против «Динамо» (0:2) и «Зенита» (2:4) прошли без зрителей.

Матч «Ростова» и ЦСКА состоится завтра, 14 августа, и начнется в 20:00 по московскому времени.