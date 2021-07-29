«Тоттенхэм» выглядит наиболее реальным вариантом для Хвичи. Паратичи давно им восхищается». Нобель о будущем хавбека

Инсайдер Нобель Арустамян прокомментировал будущее полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«Одним из приобретений может стать . Паратичи давно восхищается талантом Хвичи и еще весной выходил на связь с одним из агентов – Валерио Джуффридой.

Напомню, Джуффрида был ключевой фигурой в переходах в «Аталанту» и в . А теперь может спродюсировать еще один громкий трансфер из российской Премьер-лиги.

По моей информации, первый диалог между Джуффридой и Паратичи мог завершиться переходом Хвичи в , но теперь ситуация полностью изменилась. И после переезда Паратичи в Лондон именно «Тоттенхэм» выглядит наиболее реальным вариантом для продолжения карьеры Кварацхелии», – сказал Арустамян.