«Тоттенхэм» выглядит наиболее реальным вариантом для Хвичи. Паратичи давно им восхищается». Нобель о будущем хавбека

Инсайдер Нобель Арустамян прокомментировал будущее полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии.
«Одним из приобретений «Тоттенхэма» может стать Хвича Кварацхелия. Паратичи давно восхищается талантом Хвичи и еще весной выходил на связь с одним из агентов – Валерио Джуффридой.
Напомню, Джуффрида был ключевой фигурой в переходах Алексея Миранчука в «Аталанту» и Эльдора Шомуродова в «Дженоа». А теперь может спродюсировать еще один громкий трансфер из российской Премьер-лиги.
По моей информации, первый диалог между Джуффридой и Паратичи мог завершиться переходом Хвичи в «Ювентус», но теперь ситуация полностью изменилась. И после переезда Паратичи в Лондон именно «Тоттенхэм» выглядит наиболее реальным вариантом для продолжения карьеры Кварацхелии», – сказал Арустамян.