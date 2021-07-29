«Интер» заплатит за Думфриса 12,5+2,5 млн евро. Игрок может прилететь в Милан сегодня

Защитник ПСВ Дензел Думфрис близок к переходу в .

По данным журналиста La Gazzetta dello Sport Карло Лаудисы, «нерадзурри» заплатят за футболиста 12,5 млн евро. Еще 2,5 млн евро предусмотрены в качестве бонусов.

Джанлука Ди Марцио уточняет, что Думфрис может прилететь в Милан в течение сегодняшнего дня. Сейчас стороны работают над документацией.

В прошлом сезоне Думфрис провел 30 матчей в чемпионате Нидерландов и забил 2 гола. Также на счету защитника 2 результативных удара в 4 матчах Евро-2020. Подробно со статистикой голландца можно ознакомиться здесь.