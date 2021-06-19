«Интер» предложил 12 млн евро за Думфриса, но ПСВ хочет больше

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«Интер» продолжает работу над трансфером защитника Дензела Думфриса из ПСВ.

По данным журналиста Фабрицио Романо, итальянский клуб сделал первое предложение о трансфере 25-летнего футболиста в размере 12 миллионов евро, но ПСВ хочет больше.

Отмечается, что «Эвертону» не удается добиться прогресса в переговорах по Думфрису.

Защитник сборной Нидерландов – приоритетная цель «Интера» на позицию правого защитника. Его хотят подписать, чтобы заменить Ашрафа Хакими, который ушел в «ПСЖ».

В прошлом сезоне Думфрис провел 30 матчей в чемпионате Нидерландов и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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