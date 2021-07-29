«ПСЖ» представил Месси. Журналисты скандировали: «Месси! Месси! Месси!»

сегодня был официально представлен в качестве игрока «ПСЖ».

34-летний аргентинец вместе с президентом парижан дал краткую пресс-конференцию на стадионе .

По окончании мероприятия журналисты стали скандировать: «Месси! Месси! Месси!»

Лионель и Аль-Хелайфи сфотографировались с игровой футболкой новичка с 30-м номером на спине.

Затем бывший форвард «Барселоны» вышел к фанатам своего нового клуба.

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