«ПСЖ» представил Месси. Журналисты скандировали: «Месси! Месси! Месси!»

Лионель Месси сегодня был официально представлен в качестве игрока «ПСЖ».
34-летний аргентинец вместе с президентом парижан Нассером Аль-Хелайфи дал краткую пресс-конференцию на стадионе «Парк де Пренс».
По окончании мероприятия журналисты стали скандировать: «Месси! Месси! Месси!»
Лионель и Аль-Хелайфи сфотографировались с игровой футболкой новичка «Пари Сен-Жермен» с 30-м номером на спине.
Затем бывший форвард «Барселоны» вышел к фанатам своего нового клуба.
🔊 @Omar_daFonseca présent en toute occasion 🔊#PSGxMESSI pic.twitter.com/V5v6CYjONG— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 11, 2021