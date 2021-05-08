Талалаев о Кадырове: «В микрофон говорит не он. Соперникам это мешает, бесит»

Главный тренер рассказал о своих отношениях с почетным президентом клуба, главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

– Вы общались с Кадыровым?

– Ни разу. Он был на игре с , когда мы в конце проиграли 0:3. И после этого мы не общались, я его даже не видел.

– А то, что он микрофон берет, что-то говорит в него во время игры?

– Во-первых, это не он. А во-вторых, я не хочу об этом говорить. За микрофон нас штрафуют, сопернику это, конечно, мешает, бесит его.

– А лично вам нравится, когда в него кричат или нет?

– Мне нравится поддержка трибун. А в микрофон это или нет – все равно. Но когда вся трибуна гонит команду вперед, любой футболист скажет, что от этого появляются дополнительные силы.

– Есть много легенд, что Кадыров дарит машины футболистам.

– Ключи в раздевалке ни разу не кидали. Была премия Роше за два гола – 300 тысяч рублей. И мы на нее сходили на банкет. А в остальном – живем в рамках бюджета.

– Хорошо посидели?

– Да, это важно для объединения команды. Мы стараемся делать такие вещи. Когда пришли в клуб, сделали общий стол, чтобы ели все вместе и общались.

На премию Роши сидели после победы над в Москве. Еще в боулинг ходили – это простые приемы, но они работают.

А если бы прошли , то должны были поехать всей командой с семьями на стрельбище. Я ездил так в – такое шугает очень сильно, – сказал Талалаев.