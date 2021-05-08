Талалаев о Кадырове: «В микрофон говорит не он. Соперникам это мешает, бесит»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о своих отношениях с почетным президентом клуба, главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
– Вы общались с Кадыровым?
– Ни разу. Он был на игре с ЦСКА, когда мы в конце проиграли 0:3. И после этого мы не общались, я его даже не видел.
– А то, что он микрофон берет, что-то говорит в него во время игры?
– Во-первых, это не он. А во-вторых, я не хочу об этом говорить. За микрофон нас штрафуют, сопернику это, конечно, мешает, бесит его.
– А лично вам нравится, когда в него кричат или нет?
– Мне нравится поддержка трибун. А в микрофон это или нет – все равно. Но когда вся трибуна гонит команду вперед, любой футболист скажет, что от этого появляются дополнительные силы.
– Есть много легенд, что Кадыров дарит машины футболистам.
– Ключи в раздевалке ни разу не кидали. Была премия Роше за два гола – 300 тысяч рублей. И мы на нее сходили на банкет. А в остальном – живем в рамках бюджета.
– Хорошо посидели?
– Да, это важно для объединения команды. Мы стараемся делать такие вещи. Когда пришли в клуб, сделали общий стол, чтобы ели все вместе и общались.
На премию Роши сидели после победы над «Локомотивом» в Москве. Еще в боулинг ходили – это простые приемы, но они работают.
А если бы прошли «Крылья», то должны были поехать всей командой с семьями на стрельбище. Я ездил так в «Тамбове» – такое шугает очень сильно, – сказал Талалаев.