«Ман Сити» не будет пытаться подписать Месси (Mundo Deportivo)

«Манчестер Сити» не будет бороться за экс-форварда «Барселоны» .

Mundo Deportivo пишет, что английский клуб не изучает вариант с приглашением 34-летнего аргентинца.

Только что вложил большие средства в покупку Джека Грилиша (около 117 млн евро), а также хочет попытаться подписать форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна. Поэтому у «Сити» нет денег на зарплату Месси.

Сообщалось, что переговоры с Лионелем ведет «ПСЖ».

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