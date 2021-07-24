«Ман Сити» не будет пытаться подписать Месси (Mundo Deportivo)

«Манчестер Сити» не будет бороться за экс-форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
Mundo Deportivo пишет, что английский клуб не изучает вариант с приглашением 34-летнего аргентинца.
Только что «Ман Сити» вложил большие средства в покупку Джека Грилиша (около 117 млн евро), а также хочет попытаться подписать форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна. Поэтому у «Сити» нет денег на зарплату Месси.
Сообщалось, что переговоры с Лионелем ведет «ПСЖ».
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