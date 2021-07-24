Месси покидает «Барселону» из-за финансовых проблем клуба и строгости Ла Лиги. Самое время подписаться на соцсети каталонцев или скачать русскоязычное приложение «блауграны». Все новости по теме, материалы, реакции, исторические моменты и голы – вы найдете здесь
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📲 Куда уйдет Месси? Все новости и материалы — в соцсетях и приложении «Барсы»
Месси покидает «Барселону» из-за финансовых проблем клуба и строгости Ла Лиги. Самое время подписаться на соцсети каталонцев или скачать русскоязычное приложение «блауграны». Все новости по теме, материалы, реакции, исторические моменты и голы – вы найдете здесь
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