📲 Куда уйдет Месси? Все новости и материалы — в соцсетях и приложении «Барсы»

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Месси покидает «Барселону» из-за финансовых проблем клуба и строгости Ла Лиги. Самое время подписаться на соцсети каталонцев или скачать русскоязычное приложение «блауграны». Все новости по теме, материалы, реакции, исторические моменты и голы – вы найдете здесь 

Установить главное приложение всех болельщиков «Барсы»

Крупнейшая русскоязычная страница болельщиков «Барсы» в фейсбуке

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