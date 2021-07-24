Месси и «Барса» согласовали контракт до 2026 года. Зарплата Лионеля снизится на 50% (Diario Sport)

договорилась с форвардом о новом контракте.

По информации Diario Sport, новое соглашение 34-летнего аргентинца будет рассчитано до 2026 года. Зарплата футболиста станет ниже на 50%.

Ожидается, что официально о продлении контракта будет объявлено в ближайшие дни. Стороны завершили переговоры буквально несколько часов назад.

Для оформления договора Месси «Барсе» требуется снизить зарплатную ведомость команды. Для этого ведутся переговоры с Жераром Пике, Серджи Бускетсом, Жорди Альбой и Серджи Роберто.

Также с разрешением ситуации могут помочь трансферы Самюэля Умтити, Миралема Пьянича и Мартина Брэйтуэйта.