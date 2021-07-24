Тимур Журавель: «На матч в Ростове допущено ноль болельщиков, но полиция на месте! Видимо, на случай если Дзюба будет буянить»

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Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель поделился наблюдениями перед матчем РПЛ «Ростов» – «Зенит».

«Феноменальная картина в Ростове! На матч с «Зенитом» допущено ноль болельщиков, но полиция все равно на месте!

Видимо, на случай если Дзюба будет буянить)», – написал Журавель в твиттере, приложив фото полицейских у «Ростов-Арены».

На Sports.ru будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча, который начнется в 20:00 по московскому времени.

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