Тимур Журавель: «На матч в Ростове допущено ноль болельщиков, но полиция на месте! Видимо, на случай если Дзюба будет буянить»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель поделился наблюдениями перед матчем РПЛ «Ростов» – «Зенит».
«Феноменальная картина в Ростове! На матч с «Зенитом» допущено ноль болельщиков, но полиция все равно на месте!
Видимо, на случай если Дзюба будет буянить)», – написал Журавель в твиттере, приложив фото полицейских у «Ростов-Арены».
На Sports.ru будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча, который начнется в 20:00 по московскому времени.
феноменальная картина в Ростове! на матч с Зенитом допущено ноль болельщиков, но полиция всё равно на месте! видимо, на случай если Дзюба будет буянить.) pic.twitter.com/uEuh2ZgIhn— Тимур Журавель (@TimZhur) August 1, 2021